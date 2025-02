Lo fermano per un controllo. Consegna cocaina e hashish

PERUGIA - Viaggiava con 70 grammi di hashish e cocaina. Un andamento troppo incerto per non destare l’attenzione degli agenti della polizia stradale impegnati nei controlli lungo la E45. Per questo, all’altezza di Pontenuovo di Torgiano, hanno fermato la vettura alla cui guida c’era un 26enne. È apparso nervoso e insofferente al controllo, e alla richiesta di esibire i documenti si è capito il perché. Il ragazzo, infatti, secondo quanto riferito dalla questura, ha consegnato spontaneamente agli agenti alcuni involucri termosaldati contenenti della sostanza che,che è risultata essere cocaina e hashish. Accompagnato in questura per gli accertamenti, il 26enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del pm, trattenuto in carcere a Capanne, in attesa del rito per direttissima con il quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.