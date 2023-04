ll grande ciclismo in Umbria con la partenza di tappa del "Giro-E"

GUALDO TADINO - L’ottava tappa del prossimo "Giro-E d’Italia" partirà da Gualdo Tadino. E’ in programma per il 13 maggio. La notizia è stata ufficializzata ieri a Milano nella sede della Rcs, dove si sono recati il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore allo sport, Stefano Franceschini. "Gualdo Tadino - ha detto il primo cittadino - ospiterà un altro evento sportivo di rilevanza internazionale: ne siamo estremamente orgogliosi. Dopo l’arrivo del Giro d’Italia 2018 e quello della Tirreno-Adriatico nel 2021, la nostra sarà città di partenza della tappa Gualdo Tadino-Fossombrone. Il centro storico per la speciale occasione sarà invaso da tanti ciclisti, appassionati, turisti e gualdesi, con una grande festa in programma per l’intera giornata. E’ un evento collaterale del Giro d’Italia, che coniuga il grande sport con la sostenibilità ambientale, visto che il Giro-E si svolge con bici da corsa a pedalata assistita". Il palco della partenza della tappa di 74,9 km in piazza Martiri, col via per le 9,30; il villaggio green sarà in piazza Mazzini.

Alberto Cecconi