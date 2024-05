Litiga con la compagna, arrivano i carabinieri e gli trovano la droga

PERUGIA - Dovevano evitare che la lite di coppia potesse degenerare in violenza, ma gli trovano un etto di hashish nascosti negli slip. Per questo un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Perugia a Castel del Piano, dove sono intervenuti dopo la richiesta di una donna al numero d’emergenza. Una volta arrivati nell’abitazione segnalata nella telefonata e visto che la situazione si era apparentemente tranquillizzati, i militari dell’Arma, conoscendo i precedenti specifici dell’uomo, e avendo colto subito il suo atteggiamento sospetto e nervoso, hanno deciso di procedere a una perquisizione, rinvenendo la droga. La perquisizione è stata pertanto estesa all’abitazione dove è stato trovato, nella tasca di una valigia, anche un bilancino. Accompagnato in caserma, in ragione dei rilevanti elementi indiziari raccolti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che è poi seguita da parte del Tribunale di Perugia.