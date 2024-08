Lite tra fratelli a colpi di motosega, in due finiscono all’ospedale

Umbertide (Perugia), 17 agosto 2024 – Una lite in famiglia, scoppiata per futili motivi, ha rischiato di costare caro a due fratelli di 35 e 50, italiani, a Umbertide. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Città di Castello, intervenuti sul posto, i due si sono azzuffati e al culmine del diverbio sono ricorsi all'uso di una sega elettrica per tagliare la legna, posta sotto sequestro.

I fratelli sono stati medicati dal 118 con una prognosi di 10 e 15 giorni. Entrambi sono stati anche denunciati.