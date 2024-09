L’invasione dell’acropoli. Luci e ombre sul Villaggio

I grandi eventi in centro storico, con le loro installazioni colorate e di forte impatto estetico e visivo, continuano a far discutere e a dividere la città. L’ultimo caso è quello del “Villaggio dello Sport“ che il Csi (Centro Sportivo Italiano) Umbria ha allestito ieri in Piazza IV Novembre con l’obiettivo di promuovere lo sport come momento di crescita, educazione e divertimento. Per tutta la giornata bambini e ragazzi hanno così affollato il Villaggio dal colore arancioblu e si sono scatenati nelle aree gioco, nei campi da minivolley e pickleball, al calcio balilla umano, al calcio di rigore e nei tiri a canestro, oltre ai gonfiabili e alle numerose attività pensate per i più piccoli. Con l’occasione si sono tenute anche le premiazioni dei Campionati Primaverili e quelle per le società che si sono distinte per il fair play.

Sui social però è divampata la polemica, con critiche e attacchi di tanti perugini che hanno contestato l’ennesima “occupazione“ della piazza centrale della città con gonfiabili colorati e hanno invitato l’amministrazione, con toni decisamente non pacati, a cercare luoghi più adatti per queste manifestazioni. Un dibattito molto acceso si è tenuta sulla pagina Facebook di Primo Tenca, presidente della Società di Mutuo Soccorso, che ha “acceso“ la miccia contestando l’uso della cancellata della Fontana Maggiore per sostenere le funi dei gonfiabili, dando il via a decine di commenti negativi. Per chiarire la situazione sono intervenuti due assessori comunali. Pierluigi Vossi (sport), ha tranquillizzato gli utenti: "Gli organizzatori si scusano. E hanno provveduto subito a togliere le funi". Poi è stata la volta di David Grohmann (ambiente), che ha chiarito la posizione dell’amministrazione. "Segnalo che l’evento in questione, insieme ad altri previsti in vari luoghi della città fino al 6 ottobre, è stato approvato dalla scorsa amministrazione – ha scritto –. Stiamo facendo il possibile per gestire il pregresso. Il cambio che vi state aspettando non potrà che avvenire quando quanto già autorizzato sarà concluso. Ovviamente, le situazioni come questa, con il collegamento dei gonfiabili alla fontana, vanno assolutamente evitate e ci opereremo perché non succeda più".

Sofia Coletti