L’influencer:: "Derubata nonna Vera"

Nonna Vera derubata mentre fa la spesa, il nipote Thomas Rossini lancia un appello. "Mentre mia nonna era assorta tra gli scaffali insieme a nonno Lamberto – spiega il nipote influencer – qualcuno si è avvicinato, le ha aperto la borsa e le ha rubato il portafoglio". Nel portafoglio c’erano 300 euro in contanti, la tessera sanitaria della signora, quella del marito e la carta di credito. I ladri hanno anche prelevato mille euro dalla carta di credito. Il furto è stato immediatamente denunciato alle autorità, che hanno avviato le indagini e non è escluso che si richieda l’accesso alle telecamere del supermercato. "Per fortuna, non le hanno fatto del male – spiega ancora Thomas – ma è comunque molto agitata. Voglio lanciare un appello alle forze dell’ordine e alla banca affinché si attivino per aiutare mia nonna. Le persone anziane vanno protette. Speriamo che questa vicenda si risolva nel miglior modo possibile". Ma non finisce qui perché, racconta sempre il nipote, oltre a questo episodio, la famiglia Rossini sta affrontando da tempo una serie di molestie. Sono mesi, infatti, che ricevono telefonate anonime a tutte le ore del giorno e della notte, con insulti, prese in giro e minacce sempre più gravi, che hanno reso la situazione insostenibile. Lo stesso nipote dà l’ultimatum agli anonimi che continuano a telefonare: "Sappiamo che è facile rintracciare il nostro numero, visto che è pubblico e finora abbiamo scelto di non denunciare per evitare di creare polemiche. Ma ora crediamo che non avremo altra scelta. La nonna è stata molto spaventata dalle minacce e questo nuovo episodio non aiuta certo la situazione".