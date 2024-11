L’impresa della Sir "Due punti guadagnati"

La vittoria in rimonta nella sesta giornata di Superlega maschile è stata sensazionale per una Sir Susa Vim Perugia che cerca ancora il suo equilibrio. Vincere al tie-break dopo essere stata sotto due a zero è una dimostrazione di grande personalità, anche perché dall’altra parte della rete c’era Civitanova Marche. Una prova che ha galvanizzato il presidente Gino Sirci: "Abbiamo reagito contro una grande squadra che ci ha messo sotto. Ci abbiamo creduto, abbiamo cominciato a giocare e a battere come sappiamo, abbiamo migliorato la battuta. Due difese hanno fatto la differenza, abbiamo ricostruito l’azione e abbiamo vinto con merito, credendoci. La difesa è la chiave del gioco per ricostruire in modo che hai più opportunità di attacco. Il palasport è stato fantastico, il pubblico si è confermato il miglior d’Italia, anche in Europa ormai sanno che noi siamo il miglior pubblico". "Stavolta – ha detto ancora il presidente Sirci – invece di perdere tre punti ne abbiamo perso solo uno, direi che ne abbiamo guadagnati due. Il merito è del nostro allenatore, i nostri giocatori non si sono scoraggiati, è tornato Giannelli ed anche Ishikawa che poteva fare meglio ma ha grande classe, grande tecnica e soprattutto grande continuità". "Sottolineo però la prova di Colaci, ha fatto due bellissime difese che hanno permesso di contrattaccare positivamente. È stata una settimana di brutti allenamenti – ha concluso il patron della Sir Susa Vim Perugia – ma poi alla fine il carattere da grande squadra ed il roster da grande squadra hanno portato ad una bella vittoria".