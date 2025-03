Limitazioni ai mezzi pesanti. Ecco le strade

Il consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato a maggioranza la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti superiori a 35 quintali in Via San Bartolo e Via Monte Vettore, sulla scorta dei risultati dal rapporto dell’ARPA del 2007. Tutto bene? Per il Pd sì, ma la Civica per Bastia invoca il Piano generale del traffico.

Con l’emendamento presentato dalla maggioranza (alla mozione della lista di minoranza Civica per Bastia) per via San Bartolo e via Monte Vettore si è proposto di predisporre un’indagine del traffico con apposita strumentazione per valutarne l’impatto, studiando anche la ripercussione su altre aree (Via Firenze) e stabilirne la fattibilità in base ai dati raccolti.

Un provvedimento che, dice il Pd, dimostra l’attenzione che l’amministrazione Pecci nutre nei confronti delle comunità di Bastiola e XXV Aprile, rappresentando l’ennesimo passo avanti messo in campo dalla maggioranza riguardo al traffico e alla viabilità urbana.

"La mancanza del Piano generale del traffico – sottolineano però i consiglieri del gruppo Civica per Bastia, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa - fa sì che le decisioni su eventuali problematiche relative alla viabilità, come quella dei mezzi pesanti in via Monte Vettore e via San Bartolo, siano affrontate dalla polizia locale senza una visione complessiva dei flussi. Andremo a verificare le motivazioni per le proroghe concesse e visioneremo quanto sinora prodotto".