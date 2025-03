Libri, teatro e riflessioni per celebrare l’Otto Marzo

CITTÀ DELLA PIEVE – Città della Pieve celebra la Giornata Internazionale della Donna con un ricco programma di iniziative e appuntamenti. Si inizia il 7 marzo, alle ore 21 al Teatro degli Avvaloranti, quando il Comune di Città della Pieve e Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con alcuni degli allievi di Mutazioni e la Compagnia teatrale Un Sacco Di Versi, propongono un omaggio all’identità femminile, con "Frammenti di Donna". Seguono poi due eventi venerdì 8 marzo alla Sala Sant’Agostino a cura del Centro AntiViolenza Maria Teresa Bricca, con il Comune, l’Associazione Donne La Rosa, ArciNote e la Libera Università. Il primo è alle ore 18 con la presentazione del libro "Emozioni di luce", scritto da Maria Cristina Palmerini. Alle ore 18.30 "In una notte", una pièce de Le Trabaccanti. Dalle ore 15 alle ore 17 al Circolo in Largo della Vittoria, un momento aperto a tutti per "conoscerci, condividere, confrontarci...e fare la merenda insieme". Infine alle ore 21:00 al Teatro degli Avvaloranti, lo spettacolo "Molto dolore per nulla".