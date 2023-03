L’hashish nell’armadio Un arresto e il sequestro di oltre un chilo di droga

Un duro colpo al mondo dello spaccio è stato inflitto dai carabinieri della Compagnia di Gubbio che hanno arrestato un trentasettenne nella cui abitazione hanno sequestrato un chilo e 137 grammi di hashish divisi in panetti, contanti e una modesta quantità di marijuana. I fatti risalgono a domenica della scorsa settimana. Nel corso di mirato servizio preventivo finalizzato al controllo dei luoghi della movida, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un’autovettura con tre persone a bordo ferma all’interno del parcheggio di una discoteca della zona. Agli uomini del capitano Del Sette, sono state sufficienti poche domande al conducente per intuire che nascondeva qualcosa. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire, abilmente nascosta, una confezione con una modica quantità di hashish. Il nervosismo dell’uomo e l’atteggiamento evasivo rispetto alle domande compresa quella sulla residenza, hanno indotto i militari a decidere per la perquisizione domiciliare, che ha dato esito positivo.

Nascosti in un armadio della camera da letto è stato rinvenuto oltre un chilo di hashish suddiviso in panetti, 9 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione oltre alla somma di 310 euro in banconote di vario taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato ed il trentasettenne, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, arrestato in flagranza di reato. Provvedimento convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.