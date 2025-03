Lezioni di “volo“ agli studenti dell’Istituto Alberghiero

SPOLETO A scuola di volo. Gli studenti dell’istituto alberghiero “De Carolis“ nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per il settore dell’accoglienza turistica e del nuovo progetto “Ground and CabinCrew - Assistenti di Volo“, partito ufficialmente quest’ anno, sono stati protagonisti di due masterclasses di presentazione e formazione a cura della prestigiosa compagnia aerea Neos Air. Obiettivo dell’evento, fornire una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all’interno del mondo dell’aviazione, offrendo agli studenti un’opportunità unica di apprendimento ed orientamento professionale, spiega la scuola. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle classi prime e seconde del corso di enogastronomia, delle classi terze, quarte e quinte del corso di accoglienza turistica, mentre la sessione di recruitment pomeridiana è stata aperta a tutte le classi quinte dell’Istituto. L’iniziativa è stata aperta dalla dirigente scolastica Roberta Galassi, dalla dirigente amministrativa Maria Margherita Lezi ed ha visto la partecipazione, in qualità di moderatore d’eccezione, dell’aviation writer Emanuele Ferretti. Tra gli ospiti per Neos sono intervenuti Emiliano Lisi (recruitment manager Hr department), Giuseppe Pace (recruiter), Anna Kuricki (recruiter) e Ludovica Sangregorio (assistente di volo). Con questa iniziativa l’istituto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.