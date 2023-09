L’ex ospedale e il ’mistero’ degli alloggi di edilizia sociale

FOLIGNO Uno dei "misteri della città". Così i consiglieri comunali del M5S, David Fantauzzi e Rosangela Marotta, definiscono l’ex ospedale (nella foto), sul quale presentano una interrogazione per capire a che punto sia la convenzione tra il fondo Prelios Sgr Spa e il Comune e quanti siano gli alloggi e i locali già venduti o locati. Il documento, particolarmente articolato, riparte dalla convenzione tra Comune e Prelios del novembre 2018, avente per oggetto 60 alloggi convenzionati social housing. La convenzione veniva ripartita in tre blocchi con differenti caratteristiche e condizioni di locazione. Entro due anni dall’ultimazione dei lavori, gli alloggi dovevano essere locati, pena la revoca della convenzione. "Da quanto ci viene riferito – spiegano Fantauzzi e Marotta – solo pochissimi alloggi sono stati locati. Trovandosi gli alloggi di cui trattiamo in zona centrale è certamente auspicabile che vengano abitati, perché un centro storico popolato favorisce condizioni di maggiore sicurezza e migliora il potenziale economico per le attività commerciali del centro stesso. Dovrebbe inoltre essere cura ed interesse dell’amministrazione seguire l’applicazione della convenzione sottoscritta". Da qui la richiesta di conoscere quanti alloggi sono locati, se la convenzione risulta essere pienamente applicata e se gli alloggi locati rispondono pienamente alle prescrizioni della convenzione stessa. Si chiede anche come il Comune intenda popolare lo stabile.