L’ex consigliere regionale tenta la “scalata“ a Palazzo Spada

Emanuele Fiorini candidato sindaco con la lista Fiorini per Terni. Ex consigliere regionale, consigliere comunale uscente, è stato il primo referente della Lega a Terni. Ha lasciato il Carroccio nel suo massimo splendore per poi transitare nel gruppo misto, con una breve parentesi in FdI.

Fiorini per Terni: Massimo Spernanzoni detto Mino, Emanuela Assabesi, Enrico Petrini, Claudia Meloni, Michele Mangialaio, Romina Dionisi, Roberto Bartolucci, Valentina Scorsolini, Emanuele Sabatini, Katia Farinelli, Eugen Hanesi, Sonia Desideri, Paolo Marinelli, Nadia Fronzi, Raffaele Amici, Fabiana Nobile, Massimo Orlando Lezi, Daria Frattaroli, Enrico Mainardi, Paola Sapora, Carlo Ricciutelli, Silvia Antimiani, Domenico Esposito, Rosanna Massi, Davide Proietti, Claudia Fredduzzi, Alessandro Costantini, Maria Cristina Roma, Daniele Germano, Riccardo Savini, Sandro Venturi, Vera Rulli.