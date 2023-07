L’evento Capossela incontra i detenuti In autunno nuovo album e concerto

“Carcere e altri stati di minorità”, è l’evento speciale targato Moon in June che ha avuto come ospite il cantautore Vinicio Capossela. L’arista, infatti, ieri pomeriggio, presenti la direzione del carcere, insieme alla comandante della penitenziariae ai dirigenti della struttura, è stato protagonista di un incontro tra musica e parole per suonare e dialogare con i carcerati di Capanne. E’ stata anche l’occasione per presentare in Umbria il nuovo lavoro del cantautore che tratta temi sociali di grande attualità e anche riferiti al carcere e alla condizione dei reclusi. Con il cantautore si sono alternati alla chitarra alcuni detenuti , che hanno partecipato al laboratorio musicale.

Per affrontare l’emergenza-carceri Capossela ha scritto “Minorità”, canzone che ha pubblicato nel suo nuovo album “13 canzoni urgenti” "generati appunto da un sentimento di urgenza", come l’ha definito il musicista. “Minorità” arriva dopo la lettura del libro “Fine pena: ora” scritto dal magistrato Elvio Fassone, ispirato da una corrispondenza durata tanti anni tra un ergastolano e il suo giudice, e con in mente l’articolo 27 della Costituzione italiana: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

A moderare l’incontro il giornalista Leonardo Malà, con interventi anche di Donatella Miliani, vice responsabile La Nazione Umbria, e dello psichiatra Silvio D’Alessandro. Capossela tornerà comunque di nuovo in Umbria venerdì 3 novembre per un concerto al Teatro Comunale di Todi. Tappa invernale all’interno del cartellone di Moon in June e occasione per presentare l’album “13 canzoni urgenti“.