Lettori Portatili, un secco ’no’ a ogni violenza

ORVIETO Venerdì 8 marzo alle 18 a “Lo Scalo“ Community Hub di Orvieto Scalo in occasione della Giornata internazionale della donna, l’associazione “Lettori Portatili“ presenta “L’Otto Marzo non è una festa“, lettura di brani tratti da testi dell’Archivio del Piccolo Museo dei Diari di Pieve Santo Stefano. L’evento si svolge sotto l’egida di “A testa alta*“, un progetto dell’associazione Lettori Portatili e che dal 2016 è annualmente dedicato a tutte le categorie di persone colpite da violenze, vessazioni, ingiustizie, indifferenza, negazione di diritti, e quant’altro sia lesivo della dignità umana e lavorativa. Chi desidera trattenersi per la cena è pregato di prenotare il tavolo direttamente ai gestori del Community Hub entro venerdì primo marzo. Per associarsi è possibile versare la quota annuale di 20 euro mediante bonifico sul conto corrente dell’Associazione Lettori Portatili (Iban IT26A0335901600100000067986) oppure chiamare il numero telefonico 329.6509966.