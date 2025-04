L’Etab acquista i locali di Vicolo della Corona

L’Etab “La Consolazione“ ha riacquistato ufficialmente, a distanza di 154 anni, un bene che apparteneva alla sua storia e alla memoria collettiva della città. Si tratta dei locali situati tra Corso Cavour e Vicolo Cocchi (già noto come Vicolo della Corona), sede fino a qualche tempo fa della Banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di un’acquisizione di pregio, perché i vani oggetto della compravendita costituiscono una parte della base dell’antico Palazzo dei Priori, uno degli edifici simbolo della storia della città, nella centrale Piazza del Popolo. L’operazione, resa possibile da una strategia di riconversione del patrimonio immobiliare messa in atto dall’Ente, non ha richiesto l’accensione di mutui, a testimoniare l’efficacia della gestione patrimoniale di Etab. Un’acquisizione, questa, dal valore non solo economico o funzionale: essa rappresenta anche un ritorno storico, poiché l’immobile era già di proprietà e con questa nuova acquisizione l’ente riunisce in un unico corpo l’immobile affacciato su Piazza del Popolo, con i nuovi locali, dando vita a uno spazio continuo di circa 280 mq, nel cuore del centro storico. Si arricchisce il patrimonio pubblico di Todi e si lancia un segnale di speranza per il futuro, affinché gli spazi possano essere sempre più valorizzati, contribuendo alla alla vitalità della piazza.

