L’esperienza ’Erasmus’ per cinquanta studenti

GUBBIO – Si è appena conclusa l’esperienza all’estero dei 50 studenti e studentesse delle classi quarte dei vari Indirizzi di studio dell’IIS Cassata Gattapone di Gubbio che hanno partecipato in Spagna e Portogallo alle mobilità previste dal progetto Erasmus Plus Vet, per il quale l’Istituto ha l’Accreditamento da parte dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027. Gli studenti hanno effettuato le mobilità per 30 giorni, dal 1° febbraio al 2 marzo 2025, svolgendo attività di tirocinio formativo e di lavoro presso imprese, enti, laboratori scientifici e tecnologici e studi professionali, e realizzando visite culturali in varie città e siti naturalistici ed archeologici. Le mobilità Erasmus hanno permesso ai partecipanti di potenziare le competenze linguistiche, le conoscenze e abilità professionali che caratterizzano il corso di studio frequentato. L’ultimo gruppo di 17 studenti effettuerà una esperienza simile in Spagna nel periodo 27 maggio-25 giugno 2025. Nel quadro del progetto Erasmus anche docenti dell’Istituto hanno svolto esperienze di Job shadowing in scuole di Spagna e Norvegia.