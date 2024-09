Leonelli e Porzi, si apre lo scontro dentro Azione

Si apre lo scontro dentro Azione, il partito di Carlo Calenda che in Umbria non sembra avere affatto identità di vedute in vista delle regionali. La linea del segretario regionale Giacomo Leonelli viene apertamente contestata dal consigliere regionale Donatella Porzi. Ieri in una nota ha ricordato il mandato affidato a lei e Leonelli in Umbria: "In occasione delle prossime regionali in Umbria, Azione, cercherà con convinzione l’intesa con gli altri partiti che non si riconoscono nel Campo largo ma che intendono sostenere il progetto di Stefania Proietti". Porzi, che auspica un ‘listone unico’ con dentro i Socialisti umbri e Italia Viva precisa che dopo l’incontro di sabato promosso proprio da Azione per dare vita a Pensa l’Umbria "pare si intenda percorrere un’altra strada, quella della frammentazione, rispetto ad un mandato nazionale chiaro". Secca la replica di Leonelli: "Se la consigliera Porzi desidera un aggiornamento "full immersion" sulla linea politica regionale visto il totale disinteresse/divergenza di questi mesi non partecipando alle nostre riunioni da ottobre 2023 e avendo sostenuto altre coalizioni alle amministrative a partire da Perugia, e stante il suo repentino riavvicinamento proprio nelle ultime settimane alle nostre dinamiche interne, siamo disponibili. Sul resto però dovrebbe sapere le criticità nazionali su alcune realtà con le quali vorrebbe allearsi, nonché il fatto che il tanto agognato Psi, sta mani e piedi proprio all’interno del Campo largo".