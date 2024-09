L’ennesima tragedia in Valnerina

Non c’è stato niente da fare per Americo Paoletti: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto lungo la strada statale Tre Valli. Sessantanove anni, originario delle Marche (Castelsantangelo sul Nera), ma residente a Roma, l’uomo era al volante della sua Volkswagen Golf quando è rimasto coinvolto in un violento frontale contro un autocarro. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 di lunedì, nel tratto di strada compreso tra Borgo Cerreto e Norcia. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che sopraggiungevano al momento dell’impatto tra i due mezzi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Norcia, che hanno provveduto ad estrarre il 69enne rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto. Sul posto anche il personale del 118, che però, non ha potuto far altro che accertare il decesso del’uomo. Il 69enne viaggiava solo in auto, l’impatto è stato molto violento. Il conducente dell’autocarro non ha riportato gravi conseguenze, ma è comunque stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Spoleto. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilevi per accertare eventuali responsabilità. La strada statale Valnerina è rimasta chiusa fino a mezzanotte circa per consentire i rilevi e la rimozione dei due mezzi incidentati. Dopo circa quattro ore la strada è stata riparta al transito dei veicoli.