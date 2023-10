Lego® Discovery. Il linoleun è Tarkett

Terni È stato prodotto da Tarkett di Narni il pavimento in coloratissimo linoleum che ricopre i 3.000 metri

quadrati nel nuovo LEGO® Discovery Centre di Bruxelles, in Belgio. Il rivestimento per pavimenti Tarkett linoleum è stato scelto non solo per la sua ampia gamma di

colori e per i design moderni, ma anche perché si tratta di un prodotto sostenibile realizzato con

ingredienti naturali e riciclabili e con intrinseche proprietà antibatteriche. "Le sue caratteristiche

– spiega l’amministratore delegato Daniele Guerra – rendono il linoleum

particolarmente adatto all’universo LEGO® contribuendo a creare un ambiente stimolante,

colorato e gioioso. E’ prodotto nel nostro stabilimento di Narni ed è composto

per il 97% da materie prime naturali. Presenta un’ampia selezione di design, dal marmo classico ai modelli più moderni, che comprendono una tavolozza di toni naturali e tonalità contemporanee.

Ciò che distingue il nostro linoleum è il suo impegno per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente

e spiace solo constatare che, nonostante questo pavimento sia apprezzato ovunque nel mondo, a

livello locale invece, ci sia ancora qualcuno che lo confonde con le pavimentazioni derivate dal petrolio".