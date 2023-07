L’egittologo Zahi Hawass star a ’L’Isola del Libro’

CASTIGLIONE DEL LAGO – Una folla di appassionati ha accolto l’Indiana Jones dell’Isola del Libro. In centinaia hanno preso parte all’evento dell’associazione culturale ideata da Italo Marri e che ha visto ospite l’amatissimo egittologo Zahi Hawass, senza dubbio l’esperto della materia più famoso al mondo. Ebbene, il noto archeologo, protagonista di innumerevoli documentari sull’antica civiltà egizia, l’ultimo dei quali uscito su Netflix ai primi di luglio, anche quest’anno è tornato in Umbria per raccontare al pubblico dell’Isola del libro Trasimeno le ultime scoperte da lui fatte nella terra dei faraoni, delle mummie e delle piramidi. Per la prima volta nella sua storia la rassegna letteraria ideata da Italo Marri è approdata a Castiglione del Lago, dove Hawass è stato insignito del riconoscimento di ospite più importante del 2023 dal sindaco Matteo Burico a margine della conferenza a cielo aperto e a ingresso gratuito che si è tenuta sotto il cielo stellato dell’arena della rocca medievale. Con i suoi 76 anni di età, Hawass continua a operare sul terreno continuando a effettuare studi e ritrovamenti di tombe e statue: pochi mesi fa si era occupato della vicenda della leggendaria regina Nefertiti.