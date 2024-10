L’edizione 14 di Don Matteo ormai in vista

SPOLETO È partito il conto alla rovescia verso la prima puntata di Don Matteo 14 con Raoul Bova (foto). La serie tv più amata dagli italiani, come per le precedenti edizioni, sarebbe dovuta andare in onda a primavera ma a causa della concomitanza con i campionati Europei di calcio il palinsesto è stato modificato e Don Matteo è inevitabilmente slittato ad ottobre. Proprio in questi giorni la Rai ha avviato la campagna di lancio con una serie di spot che ,oltre a ritrarre Spoleto, mettono in mostra anche altri gioielli del territorio come ad esempio la piana di Castelluccio. Da maggio ad ottobre, ma sempre il giovedì su Rai Uno in prima serata con la prima puntata che sarebbe fissata per il 17 ottobre. L’operazione Don Matteo garantisce a Spoleto una grande esposizione mediatica finalizzata prevalentemente alla promozione turistica che questa volta sarà attivata in autunno.