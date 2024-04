“Le vie della ceramica“ fa il boom di visitatori nonostante la pioggia

Centro preso d’assalto dai turisti, nonostante la pioggia, anche nel giorno di Pasquetta. Ad attirare visitatori anche da fuori regione, “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista”, evento promosso e realizzato dal Consorzio “Perugia in centro”, con l’ associazione “La Strada della Ceramica in Umbria”. La vie principali dell’acropoli, hanno opsitato stand di artigiani provenienti Perugia, Deruta, Gubbio, Gualdo Tadino, con spazi espositivi, laboratori per i grandi e per i più piccoli, dimostrazioni dal vivo con pittori, tornisti, artigiani.