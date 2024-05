“Le Tulipan“ celebra le canzoni del Trio Lescano

Un tuffo nelle atmosfere degli anni Trenta e Quaranta con il nuovo concerto che l’Agimus propone oggi per “La grande classica al Borgo“: alle 17.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, in corso Bersaglieri, il trio femminile “Le Tulipan“ renderà omaggio al celeberrimo Trio Lescano con le canzoni che negli anni della Seconda Guerra Mondiale diedero un folgorante successo alle tre sorelle olandesi. La strabiliante storia artistica di Alessandra, Giuditta e Caterina Leschan si interseca con le tristi vicende della loro vita di ebree perseguitate dalle leggi razziali. Il trio femminile umbro, composto da Marta Alunni Pini, Cristina Ghibelli e Sabrina Morena si è dato il nome di “Le Tulipan“ proprio come la celebre canzone interpretata dalle tre sorelle e oggi riproporrà le canzoni più famose, accompagnate dal pianista Matteo Stefanelli e con arrangiamenti curati da Enrico Bindocci. L’ingresso è libero con offerta, visto che il concerto rientra nel progetto “L’Arte finanzia l’Arte” per contribuire al restauro dei dipinti dei quattro evangelisti della Chiesa.

Lo spettacolo fa anche parte del calendario di “Musica dal Mondo“ che celebra i 25 anni. Il secondo evento italiano in cartellone sarà il 2 giugno con uno spettacolare concerto corale sacro nella Cattedrale di San Lorenzo diretto da Vladimiro Vagnetti per celebrare la festa della Repubblica, il terzo il 22 giugno sempre in Duomo con l’esecuzione della Messa da Gloria di Puccini, con i solisti e i Cori dell’Università di Perugia e di Pisa in una edizione per orchestra di fiati diretta da Francesco Verzieri.