"Le stelle di Orvieto" promuove le eccellenze

ORVIETO - Si chiama "Le Stelle di Orvieto", il progetto di promozione e sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli territoriali promosso dal Comune come capofila del partenariato pubblico-privato costituito con nove aziende del territorio. "Le Stelle di Orvieto" prevede la realizzazione di degustazioni gratuite in 15 ristoranti del territorio, con cui sono stati sottoscritti accordi di collaborazione, e in occasione di 4 importanti manifestazioni in programma ad Orvieto nel corso dell’anno. Le nove aziende che hanno aderito sono Tenuta Decugnano dei Barbi, Società agricola Casa Parrina, Società agricola Sartago, Società agricola Custodi, Basili Danilo, Società Agricola di Brizi Paolo e Brizi Giacomo, Società Agricola Il Pogliano, Azienda agricola Darliner di Veronica Mercadante e Famiglia Cotarella. Martedi scorso alle Grotte del Funaro, si è svolto il primo incontro con lo chef del ristorante Alfredo alla Scrofa.