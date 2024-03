Le rossoverdi vincono in casa della Res Roma e restano prime

TERNI - La Ternana Women vince 4-0 in casa della Res Roma e resta al comando della Serie B con la Lazio. Al Vianello la gara si sblocca al 12’: cross di Vigliucci dalla sinistra e Pirone realizza di testa il suo 16° gol in campionato (ex di turno, non esulta). Poi un’occasione per parte, con Porcarelli e Clemente. La Res è molto pericolosa al 37’ quando Iannazzo si presenta davanti a Ghioc e trova il decisivo intervento in scivolata di Pacioni. Al 13’ della ripresa Vigliucci trasforma il rigore (contestato) concesso per intervento di Fracassi su Pirone. La stessa numero 10 fa il bis al 15’ con una pregevole conclusione a giro su assist di Pirone. Quest’ultima, su contropiede di Porcarelli, confeziona anche il cross che al 29’ consente a Vigliucci di realizzare di testa il terzo gol (11° in campionato) su un’imperfetta uscita di De Bona. Nel finale ci sono occasioni per Lombardo e Marenic. In classifica Ternana e Lazio (1-0 a Brescia) raggiungono quota 56. Il Cesena (4-1 a Pavia) resta a -4.

Augusto Austeri