Le quattro grandi mostre di Palazzo Trinci

Sarà un 2025 all’insegna di quattro particolari mostre che si terranno a Palazzo Trinci, con un aumento dei biglietti. La Giunta comunale ha deliberato il programma del gestore, Coopculture, specificando anche che ci sarà un aumento di 3 euro per i biglietti, pur mantenendo tutte le esenzioni esistenti. Dal 13 dicembre 2024 al 2 marzo 2025 presso la Scala Gotica e il Piano nobile è prevista la mostra ‘Materia Mater’. Dal 25 marzo 2025 al 6 luglio, alle Sale di Costanza ci sarà ‘Comicon, Drawing Dante’, sempre dedicata al Sommo Poeta e al grande legame che questi ha con Foligno. Il calendario prosegue con la mostra ‘Costellazioni – tutto il cielo possibile’ di Stefano Trappolini. Lo spazio dedicato sarà quello delle Sale di Costanza e della Sala delle Arti e Pianeti e il periodo previsto è quello dal 10 luglio al 19 ottobre. Chiuderà l’annata ‘Comicon, Lucy – il sogno di un’evoluzione’ negli spazi espositivi delle Sale Messalina e degli Artisti. Il periodo previsto, qui, è quello che va dal 14 novembre al 3 maggio 2026.

Per la fruizione di tali mostre, "il soggetto gestore ha chiesto anche un incremento tariffario di 3 euro rispetto a quello vigente nel 2023 su tutti i biglietti, interi e ridotti, per i possessori della Foligno Card e per i ragazzi 7-14, confermando la gratuità per i bambini sotto i 6 anni di età. Il sistema tariffario prevede la gratuità per bambini 0-14, soggetti con disabilità, candidati del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, il primo giovedì di ogni mese per le scuole di Foligno, gruppi scolastici".

Il Comune però ha mantenuto la gratuità fino a 14 anni e ai possessori di Foligno Card. Alla fine dunque, dai 9 euro previsti, con l’aumento, il biglietto intero costerà 12 euro. I ridotti passano da 6 a 9.