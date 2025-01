Le pensioni in Comune. Il personale potrà restare in servizio fino a 70 anni

I dipendenti comunali potranno restare in servizio fino a 70 anni. Lo ha deciso la Giunta comunale che ha approvato una delibera grazie alla quale il pensionamento del personale non scatterà in automatico al sopraggiungimento del 65esimo anno di età o con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini. La legge di bilancio 2024 prevede la facoltà, a favore delle pubbliche amministrazioni, di trattenere in servizio, fino al settantesimo anno di età, con il consenso dell’interessato, il personale in possesso di specifiche competenze da trasferire ai dipendenti neo-assunti o per a garantire l’assolvimento di particolari esigenze funzionali. Una facoltà che è esercitabile nel limite del dieci per cento degli spazi di assunzione.

Il Comune ha un suo piano di assunzioni, ma trovare personale anche nel pubblico sta diventando complicato e per questo anche Palazzo dei Priori ha deciso di utilizzare questa possibilità. Le situazioni per le quali si potrà restare al lavoro riguardano personale, appartenente all’Area dei dirigenti e all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, in possesso di specifiche competenze da utilizzare per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai dipendenti neo-assunti. La seconda fattispecie è per il personale, in possesso di comprovata qualificazione professionale (iscrizione ad Albi professionali, Master universitari, Dottorati universitari, Corsi di perfezionamento legalmente riconosciuti) ed esperienza, "necessario per esigenze funzionali non assolvibili diversamente da valutare caso per caso in coerenza con gli strumenti della programmazione comunale in vigore". E infine può utilizzare la possibilità di restare al lavoro il personale che abbia conseguito una valutazione della performance ottima in base al vigente sistema di misurazione e valutazione.

La richiesta di trattenimento in servizio di uno o più dipendenti assegnati ad una struttura organizzativa comporta la rinuncia al reintegro della singola risorsa in coerenza con il piano delle assunzioni vigente nel periodo di riferimento del trattenimento stesso. La cosa è molto urgente dato che l’esecutivo ha dato mandato di effettuare immediatamente la ricognizione, per l’anno in corso, dei dipendenti che raggiungeranno il limite di età con maturato diritto all’assegno pensionistico e di applicare le procedure entro gennaio 2025.