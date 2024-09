Le opere di Ramadori incontrano la ceramica allo Spazio Cec

E’ l’ultimo giorno, oggi, per ammirare allo Spazio Cec, spazio d’arte contemporanea in via Bruschi in pieno centro, la mostra “In Arte Veritas” con i quadri di Ferruccio Ramadori, artista umbro riconosciuto a livello nazionale e internazionale per le sue opere che riflettono il profondo legame con la materia e il colore esprimendo una raffinata ricerca estetica. Nella mostra si intrecciano con oggetti in maiolica di design realizzati dall’azienda Ceramiche d’Italia, celebre per le sue creazioni che uniscono tradizione artigianale e innovazione estetica. La mostra è organizzata dalla Media Eventi,