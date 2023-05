Le nuove tecnologie per una grande mostra virtuale Ecco il “Perugino come non l’hai mai visto”

“Perugino come non l’hai mai visto” per una speciale installazione che celebra il divin pittore, nel quinto centenario dalla morte, con videomapping, proiezioni e realtà immersiva. Da giovedì primo giugno al 5 novembre una grande mostra virtuale (nella foto) infiammerà, ovviamente nelle ore serali, piazza dell’Università e le logge del Dipartimento di Fisica e Geologia, nell’ambito di un progetto promosso dall’Università e curato dalla professoressa Cristina Galassi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Ateneo. La cerimonia d’inaugurazione si terrà il primo giugno alle 20.30 con il rettore Maurizio Oliviero, il sindaco Andrea Romizi, Ilaria Borletti Buitoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del Perugino e Anna Calabro, presidente della Fondazione Perugia Musica Classica. In occasione della prima accensione, nel chiostro del Rettorato, si terrà un concerto dei gruppi vocali Armoniosoincanto e Tritonus con Katerina Gannudi, arpa e voce ed Enrico Bronzi al violoncello, dirige Franco Radicchia. E’ un progetto di forte valenza culturale e divulgativa che utilizza le nuove tecnologie per comunicare l’opera di Pietro Vannucci in forme inedite e di grande impatto. Presenta le principali opere del maestro in Umbria e quelle migrate all’estero, soprattutto per le requisizioni napoleoniche, con lo scopo di far conoscere a un pubblico quanto più vasto possibile i dipinti, favorendo la conoscenza dell’artista e l’attivazione di percorsi e itinerari virtuosi in Umbria. Per creare una “piazza animata”, nelle logge del Dipartimento di Fisica e Geologia le opere del Perugino verranno rappresentate “a pieno schermo” e il progetto verrà completato da un e-book realizzato dagli allievi della Scuola: è accessibile nel portale http:benistoricoartistici.unipg.it e si può scaricare attraverso codici QR al momento della proiezione.