Le nuove luci al "Curi" costate 105mila euro

E’ costato quasi 190mila euro (188.184) l’intervento effettuato questa estate allo stadio Curi e relativo alla sostituzione e integrazione dei proiettori del campo di calcio e la sistemazione dei piazzali dell’antistadio. In vista di un possibile ripescaggio in Serie B, infatti, la società e l’amministrazione comunale, dopo un accertamento tecnico da parte del perito Fasuto Lemmi, erano state costrette a sistemare e adeguare l’illuminazione dell’impianto di calcio. Gli importi complessivi di detti interventi ammontano a 105.797 euro per la sostituzione e adeguamento proiettori ed euro 48.451 relativi alla sistemazione dei piazzali dell’antistadio (importi a cui va aggiunta l’Iva). La convenzione tra Ac Perugia e Comune, prevede che il primo versi 80mila euro all’anno per la concessione dell’impianto sportivo, mentre l’amministrazione eroga fino a un massimo di 250mila euro a stagione sportiva (più Iva) su interventi di manutenzione straordinaria di cui il Perugia si fa carico e che vengono poi rimborsati alla società stessa da parte dell’ente.