Le novità del 2024

Tante novità per il Carnevale di Sant’Eraclio nel 2024. Dal nuovo sito internet all’Osteria ospitata nei locali del Rione Badia. L’associazione di volontariato, capitanata dal presidente Fabio Bonifazi, nella riunione dei soci e del direttivo ha fatto il punto e ha messo in fila i prossimi impegni. Nell’anno che verrà oltre ad organizzare l’edizione invernale ed estiva della manifestazione, l’Ente Carnevale collaborerà anche alla Notte Barocca e ai Primi d’Italia. Il presidente Bonifazi ha annunciato che "è intenzione del Carnevale avviare l’iter procedurale per l’acquisizione della personalità giuridica in modo da far conseguire all’ente l’autonomia patrimoniale perfetta. Con tale passaggio, il Carnevale potrà anche effettuare la registrazione presso il registro nazionale dei Carnevali storici e aderire ai bandi per i fondi europei. "Un processo che consentirà alla manifestazione carnevalesca più rinomata dell’Umbria di effettuare un notevole salto di qualità", si dice ancora. Nel frattempo è partito il lavoro per la prossima edizione. I ‘Corsi mascherati sono previsti il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, mentre l’Osteria del Carnevale sarà ospitata per quest’anno nella taverna del Rione Badia dell’Ente Giostra Quintana. L’assemblea ha dato mandato al direttivo di valutare per il futuro una differente ubicazione del celebre spazio enogastronomico in modo da consentire dopo anni il rientro nel centro storico del borgo di Sant’Eraclio.