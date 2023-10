Le meraviglie di Eurochocolate. E nel 2024 si torna a Perugia . Destinazione Mercato Coperto

Un paradiso di dolcezza al sapore di cioccolata: con il suo ricco e goloso cartellone scandito da sostenibilità, solidarietà e choco trip nelle Terre del Cacao, maxi sculture di cioccolato, special guest, laboratori e tanto divertimento, Eurochocolate è pronta a tornare per il terzo anno consecutivo all’Umbriafiere di Bastia Umbra: l’edizione numero 29 andrà infatti in scena al Centro fieristico da venerdì 13 a domenica 22 ottobre e ieri è stata presentata nella sede della Toy Motor dal patron Eugenio Guarducci e dalle istituzioni che confermano, compatte, l’appoggio a quella che è ormai una strepitosa vetrina promozionale di tutta la regione.

Sono tante le novità e le sorprese creative della kermesse che fa sua la formula di Einstein E=mc² e la reinterpreta giocosamente in Eurochocolate=molto cioccolato anche se a tener banco nell’incontro è soprattutto il futuro prossimo di Eurochocolate: ovvero il suo ritorno nel 2024 a Perugia, per i festeggiamenti del trentennale, in quella Città del Cioccolato che la società “Destinazione Cioccolato“ sta realizzando al Mercato Coperto. Guarducci non si sbilancia: "Non sono titolato a parlare per conto della società – dice – ma di certo resta la centralità di Perugia come città del cioccolato. Mi auguro che la cordata porti il progetto in porto, poi per forza di cose l’inaugurazione del complesso potrebbe coincidere con la prossima edizione di Eurochocolate". Al suo posto parlano invece l’assessore al turismo e sviluppo economico di Perugia, Gabriele Giottoli e la sindaca di Bastia, Paola Lungarotti. Il primo guarda con fiducia e ottimismo all’imminente firma del progetto esecutivo della “Città del Cioccolato“ che la società ha appena presentato in Comune. "Sta nascendo qualcosa di molto importante per l’attrattività e lo sviluppo economico". Per Paola Lungarotti non ci sono dubbi: "Il ritorno di Eurochocolate a Perugia è naturale ma con Bastia resta una collaborazione forte e consolidata, abbiamo anche depositato il marchio Extrachocolate".

"Intanto pensiamo a questa edizione, alla fine vedremo il risultato economico" esorta Guarducci. Al suo fianco la presidente della Regione, Donatella Tesei esalta la manifestazione ("vetrina straordinaria per l’attrattività turistica di tutta l’Umbria") e ricorda la presenza concreta della Regione "con l’area agricoltura e gli eventi della filiera della nocciola, con Sviluppumbria e i bandi Remix per le imprese, con i Gal". "E’ un evento che sa rinnovarsi, con record di partecipanti", aggiunge Stefania Proietti, presidente della Provincia. C’è anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa che annuncia lo sbarco di Eurochocolate nella sua città dal 9 al 14 febbraio. "Si chiamerà Lovellino e tornerà ogni anno". A raccontare il cartellone è l’executive manager Flavia Ruffinelli che ricorda l’area istituzionale, i progetti per l’Ecuador e i super ospiti dei Cooking Show, da Ernst Knam e Frau Knam ai vincitori di Masterchef Italia 10 e 12, Francesco Aquila ed Edoardo Franco.