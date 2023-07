Le meraviglie di Carsulae Teatro Massini e l’Alfabeto delle emozioni

Un viaggio profondo e al tempo stesso ironico nel labirinto del nostro sentire, Con il suo “Alfabeto delle emozioni“, Stefano Massini inaugura domani alle 20.45 la sesta edizione di “Carsulae Teatro“: la rassegna, organizzata dal Comune di Terni in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Umbria e il Teatro Stabile dell’Umbria (con il contributo della Fondazione Carit) schiera sette spettacoli nella scenografia naturale dell’area archeologica di Carsulae, con protagonisti, da luglio a settembre, grandi nomi del teatro nazionale: oltre a Massini, Francesco Montanari, Corrado d’Elia, Benedetta Buccellato, Riccardo Leonelli, Cecilia di Giuli.

Si parte dunque domani al Teatro Romano di Carsulae con lo spettacolo di Massini, unico autore italiano nella storia ad aver ricevuto un Tony Award, l’Oscar del teatro americano, con testi tradotti in 27 lingue e messi in scena ovunque, da Broadway alla Comédie-Française. Sempre con una cifra distintiva che sa coniugare una spiccata vena letteraria a un forte estro di narratore dal vivo, capace di indaga storie quotidiane e stati d’animo. Nel suo “Alfabeto delle emozioni“ propone un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia) e trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore.

“Carsulae Teatro“ prosegue domenica 23 luglio, sempre alle 20.45 con “Filottete“ di Sofocle messo in scena da Corrado D’Elia nella seconda tappa della trilogia dedicata alle “tragedie odissiache“, venerdì 28 luglio Riccardo Leonelli sarà autore e interprete de “Il profeta scorretto, Giorgio Gaber“. Il 4 agosto è atteso Francesco Montanari in “Cristo di periferia“ scritto e diretto da Davide Sacco in una fiaba contemporanea sul valore dei miracoli. Ancora Riccardo Leonelli protagonista il 25 agosto con “Storia d’amore, di boschi e di follia (Bastiano, Sibilla e Dino) mentre il 29 agosto c’è “Il canto delle pietre. Su cantos de sas pedras“, spettacolo multidisciplinare per gettare un ponte ideale tra Sardegna e Umbria. Finale il primo settembre con “Succede, primo studio sul tempo“ di e con Cecilia di Giuli con Giordano Agrusta. Prevendite dei biglietti su Vivaticket.

Sofia Coletti