Le meraviglie del “Green Music“ Viaggio tra i tesori dell’Umbria

La musica e l’arte per valorizzare le bellezze nascoste dell’Umbria con una chiave inedita e dall’anima green: e cioè concerti e spettacoli rigorosamente gratuiti, con grandi artisti pronti ad esibirsi in teatri storico-naturali che esaltano il territorio e si sostituiscono ai teatri tradizionali. Ecco il Festival internazionale “Green Music“ che Maurizio Mastrini, pianista e compositore umbro richiesto e apprezzato in tutto il mondo, organizza per la settima edizione, come atto d’amore per la terra. Il cartellone 2023, presentato a Palazzo Donini, propone 44 appuntamenti in 18 comuni, da domani al 16 settembre, grazie al sostegno del Gal Trasimeno Orvietano guidato da Francesca Caproni e dei fondi della Regione per lo spettacolo dal vivo. "E’ uno dei momenti salienti del panorama umbro, grazie al connubio tra musica e bellezze naturali, con una strategia di comunicazione vincente e accattivante" ha sottolineato la governatrice Donatella Tesei. Con lei l’assessore di Perugia Varasano e il sindaco di Passignano Pasquali.

Nel ricchissimo cartellone sono da ricordare alcuni spettacoli di grande richiamo. Dopo l’inaugurazione di domani a Magione con il Klaviol Trio, mercoledì 26 luglio si va all’Umbria Flor di Spello con il recital “Baci“ con Mastrini al pianoforte, l’International Strings Orchestra e le voci recitanti di Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, tra musica e aforismi legati al mondo dei baci.

Due sere dopo, il 28 in Piazza Plebiscito a Città della Pieve irrompe “Livin’ Tango” delll’Hyperion Ensamble mentre il 29 luglio Piazza Del Duomo di Orvieto si trasformerà nel meraviglioso palcoscenico per Michele Placido che accompagnato dal duo pianistico Schiavo-Marchegiani, regalerà un recital sulla vita di Schubert.

Quindi il 30 Ron si esibirà in trio acustico alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. E ancora, il 4 agosto il Parco dell’Imbersato a Bevagna accoglierà il concerto spettacolo di Simone Cristicchi, “Lo chiederemo agli alberi“. Sarà la Rocca di Passignano ad ospitare il 14 agosto uno degli appuntamenti più attesi del Green Music, il Concerto dell’Aurora di Maurizio e il 25 la comicità di Giovanni Cacioppo sarà al parco delle Sculture di Brufa con “Umorismo e Musica”. Nel viaggio del festival c’è anche Perugia: il 27 agosto ai Giardini del Frontone i Musicanti di Gregorio Caimi presenteranno lo spettacolo “Terramadre”, il 16 settembre gran finale al Museo della Perugina a San Sisto con la U.S Naval Forces Europe and Africa Band, una delle bande ufficiali della Nato.

Sofia Coletti