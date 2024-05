’Le Mamme degli Angeli’: "L’amore batte il dolore"

Una rosa bianca, questo il simbolo de "Le Mamme degli Angeli", gruppo nato sui social nel giugno del 2011 che oggi conta migliaia di aderenti: si incontreranno domenica 19 maggio a Santa Maria degli Angeli, alle 10, per una serie di iniziative e momenti di confronto, alle 11 la Santa Messa nel Refettorietto. A creare il gruppo che raccoglie le mamme e anche i papà che hanno purtroppo perduto prematuramente i propri figli, l’avvocato folignate Carla Magrini. "Siamo genitori – dice Magrini – che non vogliono che il dolore vinca, abbiamo tanto amore nel cuore da regalare. Siamo impegnati nel sociale, nelle battaglie più dure, contro la droga, i pirati della strada, la violenza, i femminicidi ma operiamo anche a sostegno della ricerca per la cura di malattie terribili come la fibrosi cistica che ha portato via la mia meravigliosa Diletta a soli 26 anni. Il gesto simbolico della nuvola di palloncini bianchi con i nomi dei nostri ragazzi che vola sui cieli di Assisi è l’atto con cui si chiude ogni incontro annuale. Quest’anno – conclude Carla Magrini – l’appuntamento presenta una grande novità. L’istituzione con legge regionale della ‘Giornata delle mamme e dei papà degli Angeli’. Un riconoscimento per il quale ringrazio la Regione Umbria, arrivato il 6 maggio scorso che ci aiuta a coltivare la speranza di poter aiutare mamme, papà, fratelli e sorelle con un messaggio importantissimo: quello di non essere soli". Nel documento della Regione Umbria pubblicato in Gazzetta l’8 maggio, è sancita l’istituzione della ’Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli’, da celebrare annualmente la terza domenica del mese di maggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli. Inoltre la Regione favorisce le azioni volte al confronto, all’incontro, alla condivisione ed al conforto di tali genitori, promuovendo eventi e iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti locali e gli enti del Terzo settore; tema è stato già presentato anche un disegno di legge nazionale.