Le “Corrispondenze“ al Trasimeno. Lettere e carteggi in festival

Vola sul filo rosso di lettere, carteggi ed epistolari, con ospiti d’eccezione e un cartellone ricchissimo che lo consacra nel panorama culturale nazionale, tra letteratura, filosofia, giornalismo, spettacoli, musica e letture ad alta voce. Torna per la tredicesima edizione il “Festival delle Corrispondenze“, in scena da mercoledì 4 a domenica 8 settembre nel borgo incantato di Monte del Lago con oltre 30 appuntamenti a ingresso gratuito, tra reading, seminari, tavole rotonde, libri, spettacoli teatrali, lezioni e approfondimenti.

A presentare il Festival, ieri a Perugia, sono stati il sindaco di Magione Massimo Lagetti e il vicesindaco e assessore alla cultura Vanni Ruggeri. Forte il sostegno della Regione: "la manifestazione – ha detto la dirigente Antonella Tiranti – con il suo connubio di cultura e turismo è veicolo di indotto economico ed esalta un aspetto originale del Trasimeno". In linea con il premio letterario nazionale dedicato alla poetessa Vittoria Aganoor Pompilj da cui trae origine, il festival vuole raccontare, attraverso il fascino intimo e discreto della corrispondenza epistolare, le vite, le emozioni e il contesto storico-sociale di scrittori, artisti, intellettuali

Gli ospiti. Si parte con l’anteprima, domenica primo settembre alle 19 alla Villa del Colle del Cardinale, con Massimo Cacciari in dialogo con Massimo Arcangeli su “Filosofia oggi, inutile o necessaria?”. Dal 4 all’8 settembre si approda a Monte del Lago. Attesi il fisico Antonio Ereditato con “Lettera agli scienziati del futuro”, lo spettacolo “Lettere romane. Epistolario in terracotta di due matrone di mezza età sorprese alle spalle dal V secolo”, con Alessandro Fullin e Marco Barbieri, il monologo “Il secolo è mobile. La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro” con Gabriele Del Grande.

Serena Bortone presenta il suo ultimo libro, in arrivo Roberto Battiston, Massimo Polidoro, Michela Ponzani, Vito Mancuso, Riccardo Iacona, gli attori Arianna Porcelli Safonov e Massimiliano Loizzi, Matteo Saudino (in arte BarbaSophia), Ernesto Galli della Loggia. Domenica 8 il festival si conclude con la cerimonia di premiazione del 25° Premio Vittoria Aganoor Pompilj, coordinato da Luigina Miccio che ha annunciato una nuova sezione dedicata ai giovani e l’omaggio alle lettere di un personaggio umbro. Ospiti d’onore Ricky Tognazzi e Simona Izzo, mentre a Concita De Gregorio sarà consegnato il premio speciale “Corrispondenze alla carriera“.

Sofia Coletti