Le celebrazioni religiose. Ma guai a dimenticare le frittelle

PERUGIA - Sacro, folclore, riti religiosi e tradizione legata ai cibi da sempre scandiscono le feste. E quella di san Giuseppe, dedicata ai papà, non fa eccezione. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, oggi alle 14, l’arcivescovo Ivan Maffeis parteciperà alla giornata dei papà alla scuola gestita dalle suore della Scuola dell’infanzia Gesù Redentore del Bellocchio; alle 18 la messa nella chiesa dedicata a San Giuseppe dei Falegnami ai Tre Archi; a seguire Lectio del vicario generale, don Simone Sorbaioli.

Anche il tempio del Gesù ha previsto una messa per la ricorrenza. Alle 19 nella chiesa di piazza Matteotti, celebrazioni in onore di san Giuseppe con benedizione dei papà e dei nonni. "La chiesa - ricorda il rettore don Mauro Angelini - ha un altare dedicato al santo con un dipinto del pittore polacco Izoldati e l’invito ad invocarlo nelle necessità della vita".

Come si diceva fede e vita quotidiana in queste occasioni vanno a braccetto. Nei forni e nelle pasticcerie cittadine è tutto un trionfo di profumi e sapori: quelli delle frittelle di riso. Un modo per onorare, in tavola e con dolcezza, tutti i papà. Soprattutto quelli più golosi e incuranti di qualche caloria di troppo.

S.A.