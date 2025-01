"Le campane di Vescia disturbano". I residenti scrivono al parroco

FOLIGNO - Le campane della chiesa disturbano gli abitanti della frazione di Vescia. Molti cittadini con una lettera hanno espresso il loro malcontento per gli orari di scampanio, con le campane che iniziano a suonare già alle 7 del mattino "disturbando chi vorrebbe approfittare della domenica per riposare". Il problema non riguarda solo l’orario, sottolineano i residenti, ma anche la frequenza con cui le campane suonano durante il giorno, scandendo ogni mezz’ora l’orario esatto. " Gli abitanti invitano il parroco a prendere in considerazione alcune modifiche agli orari. Tra le proposte avanzate c’è quella di posticipare l’inizio dello scampanio almeno alle 8, un compromesso che permetterebbe di rispettare le abitudini della comunità religiosa senza sacrificare il riposo dei residenti. Inoltre, si suggerisce di limitare il suono delle campane ai momenti più significativi, come l’annuncio delle messe o gli eventi religiosi, riducendo la frequenza delle segnalazioni orarie".