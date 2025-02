Le associazioni:: "Servono spazi per le attività"

Oltre venti associazioni del territorio di Orvieto hanno preso parte all’incontro promosso dal Cesvol sul tema “Dialoghiamo e partecipiamo“ che si è svolto nella sede locale del Centro servizi. L’incontro ha spaziato su varie tematiche, con le associazioni che hanno sottolineato tra l’altro la necessità di reperire spazi per le attività e per le sedi associative e di promuovere reti tra le organizzazioni locali per facilitare la condivisione di risorse, esperienze e buone pratiche.

La scarsità delle risorse, soprattutto nel settore culturale, è emersa come una delle sfide più significative per la sostenibilità e la crescita delle iniziative artistiche e culturali del territorio. Sono infatti molti anni che non si riesce ad attivare qualche progetto per reperire canali di finanziamento a favore del terzo settore, ad esclusione dei modesti fondi che vengono erogati dalla fondazione Cassa di risparmio.

Le esigenze rappresentate dalle varie associazioni presenti all’incontro sono state attentamente vagliate dai rappresentanti del Cesvol. Il Centro servizi si è impegnato a supportare le associazioni nei percorsi di dialogo e confronto con la pubblica amministrazione e ad attivare percorsi sulla progettazione partecipata, la co-progettazione e la co-programmazione.

Quello di Orvieto è il secondo incontro sul territorio della provincia di Terni dopo quello al Cesvol di Amelia. Il prossimo appuntamento sarà a Terni nel mese di marzo.