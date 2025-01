Le 24 squadre del memorial. Sulpizi-Giulietti

BASTIA UMBRA – L’omaggio a Tomasso Sulpizi e a Giorgio Giulietti, due figure che si sono spesi per i giovani, per il sociale, per la politica e soprattutto per lo sport nel territorio bastiolo e non solo. Per questo si è svolto il torneo nazionale Città di Bastia e Assisi – Memorial "Tomasso Sulpizi & Giorgio Giulietti", organizzato dall’Asd Volley Academy Bastia, giunto alla sua tredicesima edizione. Una due giorni di grande pallavolo ha che animato i palazzetti del territorio con la partecipazione di 24 squadre, nelle diverse categorie. partecipanti alla manifestazione Il torneo, con in palio l’ambita Viander Cup, sponsor principale della manifestazione, ha visto il trionfo delle ragazze della Brandini Pallavolo Grosseto nella categoria Under 14, del Pietro Larghi Colle Val d’Elsa Siena (Under 16) e del Pieralisi Jesi per la categoria Under 18. Intervenuti alla premiazione, fra gli altri, il sindaco di Bastia Erigo Pecci e il vicesindaco di Assisi Valter Stoppini che hanno ringraziato tutte le atlete in gara per le grandi prestazioni sportive, e gli organizzatori e collaboratori che si sono spesi per la realizzazione di due splendide giornate di sport. Presenti, inoltre oltre alle famiglie Sulpizi e Giulietti, Giancarlo Natalini della Viander, Giuseppe Lomurno, presidente regionale Fipav, Fabio Fortunati, presidente dell’Accademia Bastia Volley e i dirigenti della società bastiola. Premi individuali per Greta Nucciarelli, Diletta Leveghi, Ilary Villani, Ludovica Barbari, Asia Rabazzi, Melissa Guiso, Ginevra Volpi, Emma Gassani, Grazia d’Amore, Greta Rosati, Enrica Ferrini, Matilde Caseti.