L’avvocato Marco Mariani candidato proposto dal Pd

FOLIGNO – Quello dell’avvocato Marco Mariani è il nome con cui la delegazione del Partito democratico si presenterà stasera al tavolo della ‘coalizione progressista’ per la scelta del candidato sindaco. Ad individuarlo l’assemblea del Pd, riunita martedì sera, su richiesta di 24 componenti, per fare il punto della situazione. Una riunione che raccontano essere stata lunga, con qualche tratto di tensione, ma durante la quale il nome dell’avvocato Mariani, fatto dalla segretaria Maura Franquillo e avallato da diversi interventi, ha sbloccato la situazione. Mariani, classe 1957, è un professionista di alto profilo che, raccontano dalle parti dei dem, ha avuto la capacità di "mettersi in discussione". È stato consigliere comunale, assessore e vicesindaco nel decennio 80’-90’, quando a fare il sindaco c’era Maria Rita Lorenzetti prima e Rolando Stefanetti poi. Da lì ha girato pagina, per dedicarsi alla professione. Già funzionario della Provincia, ha lasciato l’impiego pubblico per dedicarsi alla libera professione nella quale ha operato, prevalentemente, nel campo del diritto amministrativo. A livello di impegno si ricorda la sua presenza nel cda della Cassa di risparmio di Foligno dal 2007 al 2010. Dal 2001 al 2011 è stato vicepresidente dell’Ente Giostra della Quintana. A dare il via libera a Mariani sono stati 22 componenti dell’assemblea, tra cui i consiglieri comunali Rita Barbetti e Giovanni Patriarchi. Otto i contrari, tra cui gli altri due consiglieri Claudia Minelli e Elia Sigismondi. Tre gli astenuti. Occhi puntati ora sulla riunione di questa sera. Le forze in campo (Pd, M5S, Patto x Foligno, Foligno 2030 e Foligno in comune) hanno ufficializzato l’alleanza e quasi tutti hanno formalizzato una proposta di nome. Alessandro Orfei