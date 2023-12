Lavoro nero e carenze in materia di sicurezza. Night chiuso, denunciato il titolare di 79 anni

Night chiuso dai carabinieri, per carenze sul versante della sicurezza e impiego di lavoratori “in nero“ e comunque irregolari. Per il titolare, 79enne, oltre alla denuncia sono scattate sanzioni per un totale di 17mila euro. Nello scorso fine settimana, nell’ambito di una campagna di controlli finalizzata al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed in materia di sicurezza, i carabinieri , in collaborazione con i colleghi dell’Ispettorato del lavoro, hanno acceso in riflettori su un locale notturno di Stroncone. A conclusione delle verifiche, riferisce l’Arma, è stato denunciato all’autorità giudiziaria il titolare dell’esercizio, come detto di 79 anni, per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di lavoratori “in nero”. Oltre al deferimento alla Procura, a causa delle gravi violazioni riscontrate è scattato il provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale” e sono state elevate sanzioni e ammende per complessivi 17mila euro circa.