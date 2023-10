Lavoro e diritto alla sanità: "Battaglie non rinviabili"

GUALDO TADINO - Si parlerà di "lavoro e sanità" nell’incontro organizzato dal circolo gualdese "Rolando Pinacoli" del Partito Democratico per domani alle 18,30 presso il centro di vita associata (Cva) del quartiere Biancospino. Sono temi "che fanno parte da sempre in pianta stabile dell’agenda del nostro partito" afferma la giovane segretaria politica Flavia Guidubaldi. Il programma: si inizia parlando di lavoro, di "salario minimo e sfruttamento", con operatori del settore e organizzazioni sindacali ed interventi di Arturo Scotto, deputato del Pd, Alessia Morani, già deputata del Pd e sottosegretaria allo Sviluppo economico, Simona Meloni, capogruppo del Pd nell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Dopo la cena sociale delle 20 nella sede, si affrontano i temi del "diritto alla salute: per una sanità pubblica, di qualità, gratuita e universale": parleranno Ylenia Zambito, senatrice del Pd, Michele Bettarelli, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, e Marco Cardile del dipartimento sanità del Pd regionale. Parteciperanno ai lavori anche il segretario regionale del Pd e consigliere regionale Tommaso Bori, il sindaco Massimiliano Presciutti. La segretaria Guidubaldi parla dell’iniziativa, inserita nel contesto delle "battaglie che servono, non rinviabili"; di qui il "confronto tra politica e realtà territoriale, con l’obiettivo di costruire un terreno comune di iniziativa, di difesa e di tutela di spazi fondamentali della vita di tutti i cittadini, quali lavoro e sanità".

Alberto Cecconi