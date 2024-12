"Lavori urgenti". Debito fuori bilancio. L’ok agli interventi

Altro debito fuori bilancio la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio è quello collegato ai lavori di somma urgenza per la ricostruzione del rilevato stradale in strada per Rancolfo in seguito agli eventi meteorologici del 7 e 8 ottobre. Un intervento necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza ed evitare l’aggravarsi della situazione in caso di future precipitazioni. "La giunta comunale - riferisce l’assessore al bilancio Alessandra Sartore – aveva approvato la relativa delibera per un importo di 130mila euro".