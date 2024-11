Lavori sul Raccordo. Week end a rischio code. Chiusi due svincoli

Week end a rischio traffico in città. Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra Madonna Alta e Corciano, Anas sta infatti eseguendo in orario notturno i lavori per la realizzazione dell’asfalto drenante sulla carreggiata in direzione Bettolle, dopo la sostituzione del new jersey centrale.

Come preannunciato nei giorni scorsi, l’ultima fase degli interventi, che riguarda la stesa dell’ultimo strato di asfalto, non può essere frazionata in singole fasi notturne ma deve essere eseguita in modo continuativo, per una durata di circa tre giorni. Così dalle 16:00 di venerdì 8 e fino alle 8:00 di domenica 10 novembre il transito tra Madonna Alta e Corciano sarà regolato a doppio senso di marcia su una sola carreggiata e saranno temporaneamente chiusi gli svincoli di Ferro di Cavallo e Olmo in direzione Bettolle/Firenze. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Madonna Alta e Corciano. Dalle 8:00 di domenica 10 novembre il cantiere potrà essere accorciato e sarà quindi riaperto lo svincolo di Ferro di Cavallo fino al termine degli interventi previsto entro le 6:00 di lunedì 11 novembre.

La realizzazione dell’asfalto drenante, insieme alla sostituzione dello spartitraffico centrale e alla riqualificazione delle opere idrauliche recentemente ultimate, consentirà di innalzare notevolmente gli standard di sicurezza stradale dell’infrastruttura.