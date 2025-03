Lavori in piazza Mazzini. Le modifiche per il traffico

UMBERTIDE – I lavori di ristrutturazione del centro cittadino impongono una diversa viabilità e quindi cambia la circolazione in piazza Mazzini. Lo annuncia l’amministrazione comunale che spiega che dal 13 marzo la circolazione verrà modificata ulteriormente "per consentire l’ampliamento del cantiere stradale necessario al miglioramento della circolazione stradale nel centro storico. In questa ulteriore fase dei lavori si prevede la modifica della viabilità, dei parcheggi e lo spostamento dell’area di mercato posti in piazza Mazzini sul lato del Torrente Reggia".

Nel dettaglio ecco le modifiche alla viabilità. L’accesso e l’uscita da piazza Matteotti avverrà da piazza Mazzini sul tratto di strada fronteggiante il Palazzo Reggiani e che temporaneamente diventerà a doppio senso di circolazione. Resterà fermo l’obbligo di svolta a destra per via Stella per i veicoli che da piazza Matteotti intenderanno dirigersi in altre direzioni. Il parcheggio in via Stella a resterà temporaneamente interdetto alla circolazione in quanto sede dei lavori stradali. Cambiano gli orari di parcheggio in Piazza Matteotti.

Spazi diversi anche per il mercato del mercoledì i cui banchi in piazza Mazzini saranno spostati in piazza del Mercato, permettendo attraverso la scalinata sotto la Rocca il collegamento con la parte del mercato che continuerà a svolgersi in piazza Matteotti. Infine stop per i veicoli provenienti da via Cavour.

Pa.Ip.