Lavori in corso sulle strade provinciali

PIEGARO - Occhio ai lavori stradali se transitate nella zona di Piegaro. Due ordinanze della Provincia modificano il traffico di questi giorni. La prima: istituito il senso unico alternato regolato da semaforo o apposito personale, lungo la strada provinciale 340 di Spina, tratto terzo, dove il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8.00 alle ore 16.00 fino all’8 novembre e comunque fino al termine delle operazioni, per consentire i lavori di taglio piante e rimozione del materiale di risulta. Seconda ordinanza: è stata disposta l’interruzione temporanea al traffico lungo Sp 307 di Piegaro, primo tratto, per la giornata di oggi dalle ore 22 alle ore 24 e comunque fino al termine delle operazioni per consentire il getto della soletta nell’ambito dei lavori di risanamento strutturale del ponte. Gli orari sono stati individuati per consentire il minor disagio possibile alla popolazione.