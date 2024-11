Lavori in corso per la rotatoria. Cosa cambia

Rotatoria svincolo sud: da questa sera sulla strada statale 3 Flaminia riapre al traffico l’ingresso a Spoleto per il traffico proveniente da Foligno. Proseguono in linea con il cronoprogramma i lavori avviati da Anas per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dello svincolo di Spoleto Sud/Monteluco. L’accesso a Monteluco/Patrico resta provvisoriamente consentito solo per chi proviene da sud/Terni, mentre chi proviene da Monteluco/Patrico può immettersi sulla Flaminia solo in direzione nord/Foligno. L’intervento consentirà di migliorare la fluidità del traffico e innalzare i livelli di sicurezza per la circolazione, sia lungo la direttrice Flamina che in ingresso/uscita dalla viabilità locale. La rotatoria avrà un diametro esterno di 36 metri e sarà dotata di impianto di illuminazione.