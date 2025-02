Lavori di “Afor“ in tutto l’Altotevere

CITTÀ DI CASTELLO - Ammonta a quasi un milione di euro l’importo degli investimenti che l’Agenzia Forestale ha stanziato per varie zone dell’Altotevere mirati alla tutela del territorio e al miglioramento della viabilità forestale. Alcune opere sono già in corso, completate o in partenza nel 2025 e coinvolgono tutti gli 8 comuni (il totale degli investimenti supera gli 880 mila euro). Nel dettaglio per quanto riguarda Città di Castello sono quattro i progetti finanziati, per oltre 257 mila euro: la pista ciclopedonale del Tevere e il completamento dell’area polivalente comunale a Fabbrecce (102mila euro), in corso le progettazioni per il diradamento di Robinie (70 mila euro per ripristino e diffusione latifoglie e miglioramento habitat) sono invece già ultimati gli interventi di regimazione delle acque e il ripristino viabilità in località Pezzola (35mila euro) e quelli relativi al transito della strada rurale a Rovigliano (50mila). Sono in corso le progettazioni anche per due interventi a Citerna - la riqualificazione ambientale delle aree comunali (25mila euro) e opere connesse alla tutela ambientale delle aree verdi (50mila euro) a Citerna, Fighille e Pistrino. Per Montone la regimazione delle acque meteoriche e lavori sulla viabilità della ciclopedonale del Tevere (50mila euro) - e uno ad Umbertide, 100mila euro per il diradamento del Bosco del Macchione. In quest’ultimo Comune sono in corso anche l’adeguamento dell’impiantistica al centro regionale di riproduzione fauna selvatica di Torre Certalda (70 mila euro). Lavori in corso o da fare a San Giustino, Lisciano Niccone, Pietralunga, Monte Santa Maria Tiberina.